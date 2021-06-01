Главная » Украина » Экономика
18:42 04 Октября 2021 0 Комментарии
Нафтогаз повысил цены на газ почти на 40%
Стоимость газа поставщика «последней надежды» вдвое превысила годовой тариф для бытовых потребителей.
Нафтогаз повысил тарифы на газ для потребителей поставщика «последней надежды» на октябрь на 38%, сообщается на сайте компании.
Если в сентябре тарифы поставщика «последней надежбы» составляли 12 грн за кубометро (с НДС, но без доставки), то в октябре цены вырастет до 16,56 гривен.
В компании напоминают, что находящиеся на ППН потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом НАК.
Для остальных клиентов Нафтогаза продолжает действовать годовой тариф в 7,96 грн (с НДС.
Источник:
Тэги: Нафтогаз, цена, наз
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРНафтогаз назвал цену на газ для ТКЭ на год
01.06.2021 20:27
ТОРНафтогаз назвал стоимость газа на март
24.02.2021 12:00
ТОРНафтогаз и газсбыты договорились о скидках на газ
03.02.2021 13:30