Нафтогаз повысил цены на газ почти на 40%

Стоимость газа поставщика «последней надежды» вдвое превысила годовой тариф для бытовых потребителей.

Нафтогаз повысил тарифы на газ для потребителей поставщика «последней надежды» на октябрь на 38%, сообщается на сайте компании.

Если в сентябре тарифы поставщика «последней надежбы» составляли 12 грн за кубометро (с НДС, но без доставки), то в октябре цены вырастет до 16,56 гривен.

В компании напоминают, что находящиеся на ППН потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом НАК.

Для остальных клиентов Нафтогаза продолжает действовать годовой тариф в 7,96 грн (с НДС.

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