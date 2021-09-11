Спутники Илона Маска угрожают России

глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что спутники компании Илона Маска SpaceX могут применяться в военных целях.

«Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около 900 млн долларов, вся субсидия – 20 млрд долларов – на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их «перепрошивкой» полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью, производить разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет», – сказал Рогозин в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что на сегодняшний день выведено 1800 космических аппаратов Starlink, следующий этап будет включать размещение 17000 таких аппаратов, потом – 42000.

«Мы, конечно, тоже стоять не будем на месте. У нас есть программа «Сфера», в этом году мы ее представили президенту и будем выводить сотни своих аппаратов, чтобы обеспечить для себя защиту собственного суверенитета в этой информационной среде», – заключил Рогозин.

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