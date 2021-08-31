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11:30 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада намерена уволить до пяти министров – Арахамия

На следующей неделе «слуги народа» обсудят этот вопрос, а на пленарной неделе – будут воплощать в жизнь, анонсировал глава фракции Слуга народа.

Верховная Рада готовится провести ротации в Кабинете министров Украины. Должности могут лишиться от трех до пяти министров. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

«Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале (парламента – ред.)», – сказал нардеп.
Арахамия отметил, что вопрос кадровых изменений в Кабмине был отложен, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

«На следующей неделе мы планируем этот вопрос (ротаций в правительстве – ред.) обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, – уже воплощать в жизнь», – уточнил он.

Отметим, «слуги народа» соберутся на заседание 18 октября.

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Тэги: министры, арахамия
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