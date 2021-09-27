Нужно договариваться с Россией по газу – Стефанишина

Нынешние договоренности по газу базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт с Россией, отметила Ольга Стефанишина.

Украина имеет достаточные запасы газа для нормального пройти отопительный период. С Россией нужно будет обсуждать следующий контракт на поставки газа, но на основе европейских правил. Об этом сказала заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Радио Свобода в воскресенье, 10 октября.

«Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах», – заверила Стефанишина.

Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, она отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.

«Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому нам обязательно необходимо будет договариваться, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил», – резюмировала вице-премьер.

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