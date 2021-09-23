В США самолет врезался в жилые дома – есть жертвы
В понедельник, 11 октября, двухмоторный самолет Cessna 340A упал на жилые дома в северном пригороде американского Сан-Диего.
Об этом пишет Daily Mail. Власти получили сообщение о катастрофе в 12:30.
В результате погибли, по меньшей мере, два человека, включая водителя проезжавшего мимо грузовика. Еще двое получили ожоги, их отправили в больницу.
Сообщается, что самолет, вылетевший из Юмы, штат Аризона, направлялся в аэропорт Монтгомери-Гиббс, расположенный к северу от центра Сан-Диего. Внезапно самолет изменил курс, стал быстро терять высоту и затем упал в жилом квартале.
Издание пишет, что все это напоминало сцену из фильма-катастрофы, когда в результате взрыва были уничтожены два дома и проезжающий мимо грузовик.
Потрясенные соседи мало чем могли помочь, кроме как дождаться прибытия полиции и пожарных.
Пожарным удалось потушить огонь до того, как было повреждено еще какое-либо имущество.
Федеральное управление гражданской авиации заявило, что пока не знает, сколько человек находилось на борту самолета.