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09:52 12 Октября 2021 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

В США самолет врезался в жилые дома – есть жертвы

В понедельник, 11 октября, двухмоторный самолет Cessna 340A упал на жилые дома в северном пригороде американского Сан-Диего.

Об этом пишет Daily Mail. Власти получили сообщение о катастрофе в 12:30.

В результате погибли, по меньшей мере, два человека, включая водителя проезжавшего мимо грузовика. Еще двое получили ожоги, их отправили в больницу.

Сообщается, что самолет, вылетевший из Юмы, штат Аризона, направлялся в аэропорт Монтгомери-Гиббс, расположенный к северу от центра Сан-Диего. Внезапно самолет изменил курс, стал быстро терять высоту и затем упал в жилом квартале.

Издание пишет, что все это напоминало сцену из фильма-катастрофы, когда в результате взрыва были уничтожены два дома и проезжающий мимо грузовик.

Потрясенные соседи мало чем могли помочь, кроме как дождаться прибытия полиции и пожарных.

Пожарным удалось потушить огонь до того, как было повреждено еще какое-либо имущество.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что пока не знает, сколько человек находилось на борту самолета.

Все, что осталось, от сгоревших домов.

Источник:
Тэги: США, авиакатастрофа, самолет
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