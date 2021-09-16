НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:23 13 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты

Не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.

Об этом сообщается на сайте МОЗ, со ссылкой на Министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине 12 октября было поддержано решение рекомендовать перенос каникул для школьников на 18 октября. По словам Виктора Ляшко это позволит замедлить распространение COVID-19, за счет уменьшения социальных контактов.

Ляшко также напомнил, что педагоги включены в список профессий, где предусмотрена обязательная вакцинация. В связи с этим, в ноябре не вакцинированные работники сферы образования будет уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.

«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасность детей «, – подчеркнул министр.

Источник:
Тэги: ляшко, моз, каникулы, учителя, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.09.2021 13:44
Ляшко заявил о необходимости вакцинации детей
ТОР
08.09.2021 18:00
МОЗ хочет ослабить карантин для вакцинированных
ТОР
20.07.2021 12:00
Ляшко объявил о пятом этапе вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под Одессой прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

11:34  Украина

Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты

11:23  Украина

Землетрясения в Ивано-Франковской области: ученые сообщили подробности

11:22  Украина

На Закарпатье автомобиль вылетел в кювет – погиб ребенок

11:16  Украина

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В КАБМИНЕ ПОСЛЕ ТРУСКОВЦА?

10:45  Украина

В Украине хотят перенести школьные каникулы, чтобы сдержать пандемию

10:29  Украина

Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

09:04  Украина

Коронавирус в Украине 13 октября: более 16 тыс. новых случаев

08:23  Украина

Украина – четвертая в мире по смертности от COVID-19

08:14  Украина

Отбор на ЧМ-2022: Украина не смогла обыграть Боснию

08:02  Украина

Миллиардного залога не будет: суд отправил Медведчука домой

07:52  Украина

Telegram снова сломался: пользователи со всего мира сообщали о проблемах

07:35  Мир

В Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина

05:28  Украина

Украинка стала руководителем легендарного итальянского театра

04:00  Украина

В России COVID-19 лечат крапивными пулями: стреляют в голову

02:00  Мир

Военная миссия ЕС должна появиться в Украине до конца года, – министр обороны

01:21  Украина

Археологическая сенсация: в Израиле раскопали крупнейший винзавод

00:21  Мир

Новости | NetGameSlots.com