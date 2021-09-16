Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты
Не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.
Об этом сообщается на сайте МОЗ, со ссылкой на Министра здравоохранения Виктора Ляшко.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине 12 октября было поддержано решение рекомендовать перенос каникул для школьников на 18 октября. По словам Виктора Ляшко это позволит замедлить распространение COVID-19, за счет уменьшения социальных контактов.
Ляшко также напомнил, что педагоги включены в список профессий, где предусмотрена обязательная вакцинация. В связи с этим, в ноябре не вакцинированные работники сферы образования будет уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.
«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасность детей «, – подчеркнул министр.