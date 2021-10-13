Во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны

Из-за тяжелой эпидемической ситуации во Львове введут жесткие ограничения, характерные для “красной зоны”.

Во Львове вводят жесткий карантин



Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый. Решение приняли на заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилами, похожим на ограничения для “красной” зоны. Они коснутся различных сфер жизнедеятельности.

Образование

Школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается учреждений внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы – на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только, если работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Соблюдением масочного режима здесь обязательно, а заполняться посетителями должно не более 50% торговых площадей.

Общепит

Время работы баров, кафе и ресторанов ограничили 23: 00.

Они могут принимать и обслуживать посетителей только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50% мест.Также количество клиентов за один столиком не должно превышать четырех.

Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом.

Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.

Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Садовый также призвал жителей города беречь себя и своих близких.

Ранее Власти сообщали, что критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.