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Главная » Украина » Общество
17:27 13 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны

Из-за тяжелой эпидемической ситуации во Львове введут жесткие ограничения, характерные для “красной зоны”.

Во Львове вводят жесткий карантин

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый. Решение приняли на заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилами, похожим на ограничения для “красной” зоны. Они коснутся различных сфер жизнедеятельности.

Образование

Школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается учреждений внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы – на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только, если работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Соблюдением масочного режима здесь обязательно, а заполняться посетителями должно не более 50% торговых площадей.

Общепит

Время работы баров, кафе и ресторанов ограничили 23: 00.

Они могут принимать и обслуживать посетителей только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50% мест.Также количество клиентов за один столиком не должно превышать четырех.

Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом.

Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.

Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Садовый также призвал жителей города беречь себя и своих близких.

Во Львове вводят жесткие карантинные ограничения

Во Львове вводят жесткие карантинные ограничения

Ранее Власти сообщали, что критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.

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