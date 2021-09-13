Военный корабль, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу

Благодаря правильным действиям экипажа, аварию удалось локализовать и избежать полного затопления судна.

Судно размагничивания ВМС U-811 «Балта»



Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Корабль ВМС ВС Украины, терпевший бедствие в акватории Черного моря, вернулся в Одессу, на место постоянной дислокации. В сообщении отметили профессионализм и хорошую подготовку украинских моряков, проявленные во время проведения спасательной операции. Несмотря на сложные погодные условия, команда корабля своевременно локализовала аварийное место, благодаря чему судно не было затоплено.

Еще одним важным фактором, благодаря которому удалось избежать полное затопление судна, упоминается и недавно проведенный ремонт. До этого военный корабль не ремонтировался более 30-ти лет.

Помимо личного состава, в министерстве также отметили профессиональные действия морской авиации, которая осуществляла эвакуацию и транспортировку аварийно-спасательного имущества.

В ведомстве сообщили, что корабль вернется к выполнению своих задач уже в ближайшее время, а также поблагодарили всех участников спасательной операции.

Как ранее сообщали Власти, уникальный корабль ВСУ потерпел бедствие в Черном море: экипаж спасли, судно буксируют.

Тэги: порт, авария, самодержавие, военный корабль, ВМС ВС Украины