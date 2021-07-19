Китай отправил трех тайконавтов на полгода в космос

В субботу утром китайский экипаж из трех человек прибыл на новую китайскую космическую станцию Tiangong.

В состав нынешней группы трое тайконавтов.



Трое тайконавтов стартовали на космическом корабле Shenzhou-13 незадолго до полуночи по местному времени с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, сообщает CNN.

Нынешняя миссия должна стать самой продолжительной для космического экипажа из КНР. Тайконавты планируют провести на орбите полгода, то есть вдвое больше, чем предыдущий китайский экипаж, который находился в космосе с июня по сентябрь нынешнего года.

Они будут заниматься установкой оборудования и тестированием технологий для создаваемой Китаем национальной орбитальной станции.

Возглавляет экипаж 55-летний Чжай Чжиган – первый китайский тайконавт, вышедший в открытый космос в 2008 году.

В состав нынешней группы также включена 41-летняя военный пилот Ван Япин. Она первая женщина, которую отправили на китайскую космическую станцию. В 2013 году она стала второй китаянкой, побывавшей в космосе.

Третьему члену экипажа Е Гуанфу тоже 41 год.

Создание орбитальной станции Tiangong должно завершиться в 2022 году. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции (МКС).

Тэги: Китай, космос, тайконавты