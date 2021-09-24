Лукашенко приказал силовикам готовиться к новой революции и назвал ее дату

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании в КГБ республики заявил, что очередная попытка революции произойдет во время конституционного референдума.

Лукашенко назвал дату новой революции в Беларуси



Об этом сообщил Telegram-канал БЕЛТА. Лукашенко акцентировал, что в стране остается очень напряженная ситуация.

По его словам, Запад все еще стремится сменить власть и уничтожить независимость республики.

Именно ради этого, по мнению белорусского диктатора, западные страны вводят санкции, “финансируют оппозицию, терроризм и экстремизм, а также ведут специальную подготовку боевиков”.

«Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума», — отметил Лукашенко и призвал руководство КГБ вести активную работу по выявлению экстремистов.

Напомним, референдум по обновленной конституции Беларуси запланирован на конец февраля 2022 года.

Ранее Власти писали, что глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

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