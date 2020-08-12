Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

Это не радостный Пакман из известной видеоигры, но очень на него похож. Объект, известный как N63A, представляет собой остатки сверхновой.

Это Пакман (Pac-Man) из известной видеоигры...



N63A находится в Большом Магеллановом Облаке – соседней галактике. Снимок недавно был опубликован НАСА, сообщает Live Science.

В Большом Магеллановом Облаке есть несколько туманностей, где большие облака газа превращаются в молодые звезды.

Остаток сверхновой N63A находится в одном из таких «звездных питомников».

N63A еще относительно молод и по мере того, как он приобретет свою окончательную конфигурацию, он создаст свою собственную область звездообразования, сообщают в НАСА.

Тэги: звезды, видеоигры