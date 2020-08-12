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04:21 19 Октября 2021 1 Комментарии
Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой
Это не радостный Пакман из известной видеоигры, но очень на него похож. Объект, известный как N63A, представляет собой остатки сверхновой.
Это Пакман (Pac-Man) из известной видеоигры...
N63A находится в Большом Магеллановом Облаке – соседней галактике. Снимок недавно был опубликован НАСА, сообщает Live Science.
В Большом Магеллановом Облаке есть несколько туманностей, где большие облака газа превращаются в молодые звезды.
Остаток сверхновой N63A находится в одном из таких «звездных питомников».
N63A еще относительно молод и по мере того, как он приобретет свою окончательную конфигурацию, он создаст свою собственную область звездообразования, сообщают в НАСА.
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Тэги: звезды, видеоигры
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