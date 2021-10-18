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08:37 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Закрытые магазины, школы, комендантский час: в Латвии вводят жесткий локдаун

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлются провели пресс-конференцию после заседания Совета по управлению кризисом.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил в стране локдаун из-за пандемии COVID-19.

Они сообщили, что в стране «не удалось достичь достаточного охвата вакцинации», поэтому с 21 октября до 15 ноября вводится жесткий локдаун, сообщает LSM.

Все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, работать не будут.

С 20:00 до 5:00 вводится фактически комендантский час. Это требование не распространяется на тех, кто в это время возвращается с работы домой.

В школах каникулы продлеваются до 31 октября. Затем, с 1 ноября, младшие классы будут учиться очно, остальные — удаленно. Кружки и занятия по интересам отменяются. В детсадах останутся дежурные группы.

Спортивные, культурные и прочие мероприятия развлекательного характера будут запрещены.

Издание уточняет, что Латвия оказалась на первом месте в мире по заболеваемости COVID-19.

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Тэги: Латвия, пандемия, локдаун
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