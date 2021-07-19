В Одессу прибыло уникальное судно, подаренное Украине Бельгией. Фото и видео

Торжественная передача судна состоялась еще 13 сентября в бельгийском городе Зебрюгге.

Передача судна состоялась 13 октября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге



Об этом сообщает «Думская».

В Одессе, у 19-го причала морского вокзала, рядом с ледоколом James Clark Ross пришвартовалось бельгийское научно-исследовательское судно Belgica, которое было подарено Украине Королевством Бельгия.

Передача судна состоялась 13 октября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге.

Сообщается, что Belgica взяло курс на Одессу еще 1 октября, а за время плавания команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований.

Научное судно Belgica было сконструировано в 1984 году. Его длинна составляет 51,12 м, а ширина 10 м. Осадка 4,6 м и водоизмещение 1200 тонн. Дальность плавания – 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч).

На борту находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж — 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.

Как ранее сообщали Власти, из-за плохих погодных условий единственное в Украине судно размагничивания ВМС U-811 «Балта» в районе острова Змеиный получило повреждения и частично затоплено.

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