В Киеве запретят несовершеннолетним посещать ТРЦ

Киевские чиновники готовят дополнительные карантинные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кроме стандартных ограничений "красной" зоны, киевские чиновники решили ввести ограничения в работе ТРЦ



Об этом сообщается на сайте КГГА.

На очередной заседании комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве были утверждены новые ограничения, которые коснутся Киева после перехода в «красную» зону.

Кроме стандартных ограничений «красной» зоны, киевские чиновники решили ввести ограничения в работе ТРЦ – их смогут посещать дети до 18 лет, без сопровождения взрослых.

Сопровождающий взрослый, в свою очередь, должен при себе иметь отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве стартовал отопительный сезон.

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