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19:50 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Одесский суд приговорил двух воров к чтению книг Марка Твена и Джека Лондона

За кражу двух автомагнитол из автомобилей к уголовной ответственности были привлечены двое молодых людей в возрасте 19 и 23 года.

Приключения Тома Сойера научат хорошему начинающих воров из Одессы.

На месте совершения преступления воры забыли рюкзак, в котором находились их документы, сообщает ТСН.

«Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, судом установлено, что они фактически по своему развитию, еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст», – говорится в приговоре, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Обоим ворам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения приговора на год.

На протяжении этого времени осужденные должны появляться для регистрации в уполномоченный орган. А кроме того, как сказано в приговоре, «прочитать следующие произведения»: романы «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, повесть «Белый клык» Джека Лондона, стихотворение Тараса Шевченко «Минають днi, минають ночi…».

Как указано в приговоре, «именно благодаря таким произведениям у ребенка и должны создаваться образы прекрасного, которые он будет нести через всю жизнь».

Власти писали, что чтение книг на досуге развивает мозг.

Источник:
Тэги: суд, книги, литература, вор
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