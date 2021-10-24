Землянам удалось открыть первую планета в другой галактике

Но небольшие сомнения у астрономов остаются. Они считают, что их выводы все же нуждаются в более тщательной проверке.

Галактику М51 называют



Американские ученые с помощью с помощью рентгеновского телескопа Chandra NASA впервые обнаружили планету за пределами Млечного Пути. Она находится в галактике М51 на расстоянии в 28 миллионов световых лет. Размеры открытой экзопланеты сопоставимы с Сатурном, об это пишет «Би-би-си».

Хотя астрономы считают, что их открытие нуждается в проверке — обнаруженный объект может оказаться не планетой, а облаком межзвездной пыли, все же считают, что это маловероятно.

Экзопланеты находят методом транзита – небесное тело вращается вокруг своей звезды и в определенный момент оказывается перед ней, а в это время астрономы могут зафиксировать изменение ее яркости. Но на межгалактических расстояниях зарегистрировать транзит в видимом спектре почти невозможно.

«Метод, который мы разработали и использовали, на сегодня единственный для открытия планетных систем в других галактиках», — заявила соавтор исследования доктор Ди Стефано.

Транзит экзопланеты длился три часа. Так, ученые смогли рассчитать, что она вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно в две астрономические единицы. Полный оборот экзопланета совершает примерно за 70 лет, поэтому повторный транзит планеты исследователи не смогут наблюдать в ближайшее время.

Экзопланета или внесолнечная планета, — планета, находящаяся вне Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года). Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов.

Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей. По состоянию на 7 августа 2021 года достоверно подтверждено существование 4812 экзопланет, однако все они находятся в нашей галактике Млечный Путь.

Ране Власти писали, как телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой звезды.

Тэги: NASA, Млечный путь, Галактика М51