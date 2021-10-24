НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
04:20 28 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Землянам удалось открыть первую планета в другой галактике

Но небольшие сомнения у астрономов остаются. Они считают, что их выводы все же нуждаются в более тщательной проверке.

Галактику М51 называют

Американские ученые с помощью с помощью рентгеновского телескопа Chandra NASA впервые обнаружили планету за пределами Млечного Пути. Она находится в галактике М51 на расстоянии в 28 миллионов световых лет. Размеры открытой экзопланеты сопоставимы с Сатурном, об это пишет «Би-би-си».

Хотя астрономы считают, что их открытие нуждается в проверке — обнаруженный объект может оказаться не планетой, а облаком межзвездной пыли, все же  считают, что это маловероятно.

Экзопланеты находят методом транзита – небесное тело вращается вокруг своей звезды и в определенный момент оказывается перед ней, а в это время астрономы могут зафиксировать изменение ее яркости. Но на межгалактических расстояниях зарегистрировать транзит в видимом спектре почти невозможно.

«Метод, который мы разработали и использовали, на сегодня единственный для открытия планетных систем в других галактиках», — заявила соавтор исследования доктор Ди Стефано.

Транзит экзопланеты длился три часа. Так, ученые смогли рассчитать, что она вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно в две астрономические единицы. Полный оборот экзопланета совершает примерно за 70 лет, поэтому повторный транзит планеты исследователи не смогут наблюдать  в ближайшее время.

Экзопланета или внесолнечная планета, — планета, находящаяся вне Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года). Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов.

Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей. По состоянию на 7 августа 2021 года достоверно подтверждено существование 4812 экзопланет, однако все они находятся в нашей галактике Млечный Путь.

Ране Власти писали, как телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой звезды.

Источник:
Тэги: NASA, Млечный путь, Галактика М51
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.10.2021 02:00
В NASA определились с датой запуска миссии на Луну
ТОР
17.10.2021 02:00
NASA запустило аппарат Lucy для изучения астероидов возле Юпитера
ТОР
08.10.2021 19:00
Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках программы NASA
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com