Россия прекращает поставки угля для украинских ТЭС: что теперь будет

Россия с 1 ноября прекратит поставки энергетического угля в Украину, но у компаний есть контракты с другими поставщиками.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он уточнил, что речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), которые применяются в энергетике.

По словам депутата, такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и ТехНова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

А вот запрета на экспорт коксующегося угля в Украину РФ не вводила. Такой вид топлива применяют для выплавки чугуна, в литейном производстве и других отраслях промышленности.

«Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года», – подытожил Герус.

Напомним, осенью 2014 года Россия также прекратила поставки энергетического угля в Украину.

В Украине работает 12 теплоэлектростанций (ТЭС), из которых 5 используют антрацит. Они производят более 35% электроэнергии страны.

Сейчас, в отличии от 2014 года, украинские компании оказались готовыми к потере поставщика энергетического угля.

В частности, компания ДТЭК еще в конце лета начала импортировать уголь из Польши и Казахстана.

А чуть позже компании «ДТЭК Энерго» и государственная «Центрэнерго» договорились о поставке 75 тыс. тонн угля из США.

Как ранее сообщали Власти, По словам замминистра энергетики Максима Немчинова, в Украине нет достаточного количества угля для отопительного сезона.

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