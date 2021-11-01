В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

В лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

Украинские ученые разработали вакцину на дрожжах



Об этом сообщил телеканал «Украина 24″. Препарат, разработанный во львовском Институте биологии клеток, выращен на дрожжах и не имеет аналогов в мире.

Также украинские ученые разрабатывают и вакцину для инъекций. Она основана на очищенных вирусных белках. Препарат уже проходит клинические испытания на мышах. Об их успешности можно будет судить через пару недель.

Однако приоритетной вакциной считают все же преоральную – в виде таблеток, спрея или микстуры. Она значительно дешевле в производстве и должна противостоять разным штаммам коронавируса.

По словам ученых, препарат представляет собой дрожжевые клетки, к которым снаружи прикреплены очищенные вирусные белки.

Ранее Власти сообщали, что в Украине одобрили испытание двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Испытания проведет корпорация Sanofi.

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