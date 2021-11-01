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09:49 03 Ноября 2021 Просмотров 972   КомментариевКомментарии

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

Новая волна заражений в Китае началась в середине октября. За это время в провинциях выявлено более 500 инфицированных.

В провинциях, где были обнаружены новые случаи, введены строгие ограничения.

География новых случаев расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие меры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Так, жителям рекомендовано отложить свадьбы, упрощать организацию похорон, сокращать массовые мероприятия, не выезжать из города без крайней необходимости.

В одном из центральных районов Пекина, Сичэне, где проживает более миллиона человек, до 14 ноября будут закрыты все кинотеатры.

Принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту «Дасин» на утро среды отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в «Столичном» – почти 50%.

В провинциях, где были обнаружены новые случаи, введены строгие ограничения. Жителям рекомендуется выходить из дома только для покупки товаров первой необходимости.

Ограничения на передвижение коснулись порядка 6 миллионов человек.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 423 случая заражения коронавирусом, скончались 4 636 человек.

Ранее Власти писали, что в Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом.

Источник:
Тэги: Китай, коронавирус, covid-19
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