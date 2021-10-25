На границе с Беларусью образовалась длинная автомобильная очередь: что случилось
Из-за большого скопления автомобилей время ожидания составляет одни сутки.
Об этом сообщается на сайте государственной таможенной службы.
В пункте пропуска «Новые Яриловичи» между Украиной и Беларусью образовалось большое скопление автомобилей. Причиной этому стал приближающийся к завершению период упрощенного таможенного оформления автомобилей.
Так, по направлению въезда и выезда с таможенной территории Украины наблюдается скопление более чем 160 автомобилей, которые продолжают прибывать. Время ожидания в очереди на данный момент составляет одни сутки.
В ведомстве рекомендуют планирующим выезд из Украины в Республику Беларусь, выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Сообщается, что таможенная служба прилагает все усилия для своевременного осуществления таможенных процедур.
Как ранее сообщали Власти, на границе Украины с Польшей – огромные очереди из “евроблях”.