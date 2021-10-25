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Главная » Украина » Общество
14:34 03 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

На границе с Беларусью образовалась длинная автомобильная очередь: что случилось

Из-за большого скопления автомобилей время ожидания составляет одни сутки.

Время ожидания в очереди на данный момент составляет одни сутки

Об этом сообщается на сайте государственной таможенной службы.

В пункте пропуска «Новые Яриловичи» между Украиной и Беларусью образовалось большое скопление автомобилей. Причиной этому стал приближающийся к завершению период упрощенного таможенного оформления автомобилей.

Так, по направлению въезда и выезда с таможенной территории Украины наблюдается скопление более чем 160 автомобилей, которые продолжают прибывать. Время ожидания в очереди на данный момент составляет одни сутки.

В ведомстве рекомендуют планирующим выезд из Украины в Республику Беларусь, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Сообщается, что таможенная служба прилагает все усилия для своевременного осуществления таможенных процедур.

Как ранее сообщали Власти, на границе Украины с Польшей – огромные очереди из “евроблях”.

Источник:
Тэги: авто, беларусь, граница, Новые Яриловичи
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