В Киеве переименовали улицы и дали названия площадям: список новых названий

В Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

В Киеве переименовали 12 улиц



Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Соответствующие общественные обсуждения изменений предварительно состоялись на едином портале территориальной громады Киева.

Святошинский район

улицу Николая Кузнецова на Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);

улицу Костюка на профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

улицу Павленко на Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);

переулок Павленко в переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).

Соломенский район

улицу Народного ополчения на Святослава Храброго (для памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

улицу Молодогвардейскую на Владимира Сикевича (выдающегося политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

улицу Петра Заломова на Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).

улицу Московскую (в поселке Жуляны) на Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины).

Дарницкий район

улицу Малоземельную на Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

Шевченковский район

улицу Цулукидзе на Наталье Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);

переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).

Днепровский район

улицу Курнатовского на Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

Вместе с тем, в Киеве появились:

площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);

Кловская площадь, расположенная возле станции метро «Кловская» в Печерском районе;

сквер имени Василия Слепыш на честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и вул. Боричев Ток в Подольском районе);

улица Николая Костомарова в честь выдающегося украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого в ЖК «Новопечерские Липки» в Печерском районе).

Ранее Власти писали, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

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