НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:29 04 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Киеве переименовали улицы и дали названия площадям: список новых названий

В Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

В Киеве переименовали 12 улиц

Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Соответствующие общественные обсуждения изменений предварительно состоялись на едином портале территориальной громады Киева.

Святошинский район

  • улицу Николая Кузнецова на Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);

  • улицу Костюка на профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

  • улицу Павленко на Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);

  • переулок Павленко в переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).

Соломенский район

  • улицу Народного ополчения на Святослава Храброго (для памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

  • улицу Молодогвардейскую на Владимира Сикевича (выдающегося политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

  • улицу Петра Заломова на Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).

  • улицу Московскую (в поселке Жуляны) на Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины).

Дарницкий район

  • улицу Малоземельную на Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

Шевченковский район

  • улицу Цулукидзе на Наталье Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);

  • переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).

Днепровский район

  • улицу Курнатовского на Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

Вместе с тем, в Киеве появились:

  • площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);

  • Кловская площадь, расположенная возле станции метро «Кловская» в Печерском районе;

  • сквер имени Василия Слепыш на честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и вул. Боричев Ток в Подольском районе);

  • улица Николая Костомарова в честь выдающегося украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого в ЖК «Новопечерские Липки» в Печерском районе).

Ранее Власти писали, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

Источник:
Тэги: Киев, КГГА
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.10.2021 12:47
Озвучена дата начала отопительного сезона в Киеве
ТОР
12.10.2021 14:00
В Киеве могут ввести локдаун – КГГА
ТОР
17.08.2021 12:30
Убытки на строительстве Подольского моста: причастным сообщено о подозрении
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com