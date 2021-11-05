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Главная » Мир » Общество
22:29 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Вьетнаме ошибочно вакцинировали от коронавируса 18 младенцев

В Ханое, столице Вьетнама, 18 детям в возрасте от 2 до 6 месяцев ошибочно сделали прививки вакциной Pfizer. Детей срочно положили в больницу для обследования.

Врачи, допустившие ошибку, отстранены от работы.

Об этом сообщает Viet Nam News.

Специалисты Национальной детской больницы заявили, что состояние здоровья детей стабильное. Но у некоторых наблюдаются жар, покраснение и припухлость в месте инъекции.

Уколы были сделаны врачами в одном из медицинских центров в Ханое. Все они были временно отстранены от работы по приказу местного правительства.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг призвал строго наказать виновных и усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем.

Вакцина Pfizer от COVID-19 рекомендована для детей Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяли в возрастной группе от 12 до 17 лет примерно в 30 странах, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что ученые Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что возраст не влияет на шансы человека заразиться коронавирусом.

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Тэги: Вьетнам, младенцы, вакцинация
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