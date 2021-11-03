Гендиректора Минздрава Израиля взяли под усиленную охрану из-за угроз антивакцинаторов

Профессор Нахман Аш взят под усиленную охрану полиции из-за угроз в его адрес.

енеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Аш



Об этом сообщают Вести Израиль.

Профессор Аш теперь имеет экстренную связь со службами спасения и полицией.

Ранее аналогичная защита была предоставлена главе Службы общественного здравоохранения доктору Шарон Эльрои-Прайс из-за угроз со стороны противников вакцинации.

Премьер-министр Нафтали Беннет по этому поводу заявил: «Война антипрививочников против доктора Эльрои-Прайс и других должна прекратиться. Вакцины – это наш «Железный купол» против «короны». Они спасают жизни и позволяют нам держать Израиль открытым и действующим. Не обращайте внимания на фейки, идите и вакцинируйтесь».

В прошлом месяце Нахман Аш заявил, что «Израиль находится в конце четвертой волны эпидемии, заболеваемость резко пошла на спад». Однако по его словам, исходя из уроков предыдущих волн, не следует резко отменять все ограничения, и в ближайшее время не планируется никаких дополнительных послаблений.

Ранее Власти писали, что в Израиле третья доза стала обязательной для завершения вакцинации.

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