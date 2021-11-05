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11:14 08 Ноября 2021 70 Комментарии
Корниенко сложил с себя полномочия главы партии «Слуга народа»
Народный депутат Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга Народа».
Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
«Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства», – сообщила Палийчук.
Ранее Власти писали, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в стсотав его межфракционного объединения «Разумная политика».
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Тэги: слуга народа, александр Корниенко
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