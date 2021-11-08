Повалили на землю и били по шее: Саакашвили заявил об избиении в тюремной больнице
Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что после госпитализации в тюремную больницу его избили.
Как сообщило Radio Tavisupleba, подробности случившегося он описал в письме, которое зачитал адвокат политика Ник Гварамия во время брифинга в понедельник, 8 ноября.
По словам Саакашвили, ему сказали, что переведут в обычную больницу, но обманули.
«Меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тянули за волосы, и, конечно же, в это время я сопротивлялся», — написал Саакашвили.
Также он сообщил, что в палате к нему подошел фельдшер, “похожий на преступника” и пытался сделать неизвестные уколы.
«Моя реакция была спровоцирована всеми этими оскорблениями и насилием. Все действовали как настоящие преступники», – уточнил экс-президент.
Он также добавил, что в своей камере постоянно слышит крики других заключенных.
Адвокат уточнил, что Саакашвили отказывается от всех медицинских вмешательств и не сотрудничает с медперсоналом. Он готов встретиться только со своим личным врачом.
Политик заявил, что целью его перевозки в тюремную больницу является его “физическое уничтожение по приказу Путина».
Ранее Власти писали, что третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.
Позже нардеп и возлюбленная саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что Саакашвили перевезли в тюремную больницу пенитенциарного заведения в Глдани, которая является самым опасным местом для его жизни.