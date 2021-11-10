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Главная » Украина » Общество
11:26 11 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В Украине расширили «желтую» зону: где улучшилась ситуация с COVID-19

В Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.

Закарпатская область вышла из "оранжевой" зоны

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. В “красной” зоне остаются 16 регионов и Киев.

Таким образом в Украине на данный момент действуют следующие карантинные зоны:

«Желтая» зона

  1. Закарпатская,

  2. Кировоградская,

  3. Тернопольская.

«Оранжевая» зона

  1. Винницкая,

  2. Полтавская,

  3. Харьковская,

  4. Черкасская,

  5. Черновицкая.

«Красная» зона

  1. Киев,

  2. Херсонская,

  3. Одесская,

  4. Запорожская,

  5. Донецкая,

  6. Днепропетровская,

  7. Сумская,

  8. Николаевская,

  9. Ровенская,

  10. Житомирская,

  11. Ивано-Франковская,

  12. Киевская,

  13. Луганская,

  14. Хмельницкая,

  15. Черниговская,

  16. Львовская.,

  17. Волынская.

С завтрашнего дня, 12 ноября,  в “красную” зону перейдет Черкасская область.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.

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Тэги: карантин
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