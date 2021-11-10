В Украине расширили «желтую» зону: где улучшилась ситуация с COVID-19

В Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.

Закарпатская область вышла из "оранжевой" зоны



Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. В “красной” зоне остаются 16 регионов и Киев.

Таким образом в Украине на данный момент действуют следующие карантинные зоны:

«Желтая» зона

Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская.

«Оранжевая» зона

Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.

«Красная» зона

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская.

С завтрашнего дня, 12 ноября, в “красную” зону перейдет Черкасская область.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.

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