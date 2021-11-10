В Украине расширили «желтую» зону: где улучшилась ситуация с COVID-19
В Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. В “красной” зоне остаются 16 регионов и Киев.
Таким образом в Украине на данный момент действуют следующие карантинные зоны:
«Желтая» зона
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Закарпатская,
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Кировоградская,
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Тернопольская.
«Оранжевая» зона
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Винницкая,
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Полтавская,
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Харьковская,
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Черкасская,
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Черновицкая.
«Красная» зона
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Киев,
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Херсонская,
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Одесская,
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Запорожская,
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Донецкая,
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Днепропетровская,
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Сумская,
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Николаевская,
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Ровенская,
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Житомирская,
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Ивано-Франковская,
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Киевская,
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Луганская,
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Хмельницкая,
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Черниговская,
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Львовская.,
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Волынская.
С завтрашнего дня, 12 ноября, в “красную” зону перейдет Черкасская область.
Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.