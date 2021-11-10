НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:48 11 Ноября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Перекроем газ и дороги: Лукашенко пригрозил “безголовым мерзавцам” из ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Лукашенко заявил, что обогревает Европу

Об этом сообщила БЕЛТА. Диктатор заявил, что жестко ответит на новые пакеты европейских санкций, поскольку  «мы ничего прощать не должны».

Лукашенко отметил, что если Польша закроет границу с Беларусью, то от этого хуже будет только белорусам, которые пытаются сбежать от режима – “меньше беглых туда будет перемещаться”

«Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем», – заявил Лукашенко.

Он  также пригрозил, что может перекрыть газопровод «Ямал – Европа» в случае, если Европа решит закрыть границу.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», – отметил Лукашенко.

как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, поэтому возможен вооруженный конфликт.

Источник:
Тэги: Евросоюз, беларусь, Александр Лукашенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.11.2021 18:11
Беларусь признала Крым российским
ТОР
09.11.2021 15:55
Лукашенко пожаловался Путину на поляков и вспомнил о ядерном потенциале России
ТОР
09.11.2021 07:25
США пообещали давить на режим Лукашенко из-за мигрантов на границе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Новости | NetGameSlots.com