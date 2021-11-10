Перекроем газ и дороги: Лукашенко пригрозил “безголовым мерзавцам” из ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Лукашенко заявил, что обогревает Европу



Об этом сообщила БЕЛТА. Диктатор заявил, что жестко ответит на новые пакеты европейских санкций, поскольку «мы ничего прощать не должны».

Лукашенко отметил, что если Польша закроет границу с Беларусью, то от этого хуже будет только белорусам, которые пытаются сбежать от режима – “меньше беглых туда будет перемещаться”

«Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем», – заявил Лукашенко.

Он также пригрозил, что может перекрыть газопровод «Ямал – Европа» в случае, если Европа решит закрыть границу.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», – отметил Лукашенко.

как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, поэтому возможен вооруженный конфликт.

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