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12:37 12 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Турции будут выпускать ударный беспилотник с украинским двигателем

Украинская и турецкая компания подписали соглашение о сотрудничестве для выпуска беспилотных самолетов.

Руководство компании Baykar Makina назвало подписание соглашение между компаниями историческим событием

Об том сообщает «Укринформ».

В рамках выставки SAHA Exp между украинской компанией ГП «Ивченко-прогресс» и турецкой компанией Baykar Makina был подписан договор о сотрудничестве, который предусматривает поставки двигателей, производимых в Украине, для беспилотных самолетов, произведенных в Турции.

По словам генерального конструктора ГП «Ивченко-прогресс» Игоря Кравченко, компании Baykar Makina, Ивченко-прогресс и Мотор Сич усиливают свое сотрудничество для создания самой современной в мире техники.

В свою очередь руководство компании Baykar Makina назвало подписание соглашение между компаниями историческим событием.

«На БПЛА Akıncı уже устанавливают двигатели производства Ивченко-прогресс и начато их серийное производство. Следующий шаг – беспилотные боевые самолеты. Подписанное сегодня соглашение станет началом их выпуска совместно с Ивченко-прогресс», – отметил технический директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар.

Согласно договору, украинская компания будет поставлять турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой AI-322Ф. Он будет использоваться для ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения Akıncı.

Bayraktar Akıncı оснащен украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С, первый наземный запуск которого начался в августе 2019 года. Первое испытание двигателя для Akıncı было проведено 1 сентября 2019 года.

Bayraktar Akıncı

Первый полет Bayraktar Akıncı был проведен 6 декабря 2019 года. После 16-минутного испытательного полета он успешно приземлился.

Грузоподъемность Akıncı составляет 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Два турбовинтовых двигателя, каждые мощностью по 450 л.с, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонн.

Как ранее сообщали Власти, в Генштабе ВСУ озвучили условия, при которых будет применяться Bayraktar.

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Тэги: Турция, договор, бпла, двигатели, Baykar Makina, Akıncı
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