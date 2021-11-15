В Bellingcat назвали дату публикации расследования по “вагнеровцам”

Международная группа расследователей Bellingcat обнародует свое расследование по “Вагнергейту” в среду, 17 ноября.

Расследование "Вагнергейта" опубликуют 17 ноября



Об этом сообщил в Twitter основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Должно быть завтра», – написал Хиггинс в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей.

Тот у себя на странице написал «буду ждать великих новостей с эпическим повествованием» (с англ. Will Await Grand News Epicly Recounted) – если прочитать первые буквы всех слов, получается «WAGNER».

Напомним, в Bellingcat сообщили в субботу, 13 ноября, что в начале следующей недели обнародуют свое расследование о спецоперации украинских спецслужб по захвату российских бойцов ЧВК «Вагнера».

Ранее Власти писали, что на фоне этой новости, Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала свой промежуточный отчет по операции с “вагнеровцами”

Тэги: вагнеровцы, Вагнергейт, Bellingcat