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17:59 16 Ноября 2021 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

В Bellingcat назвали дату публикации расследования по “вагнеровцам”

Международная группа расследователей Bellingcat обнародует свое расследование по “Вагнергейту” в среду, 17 ноября.

Расследование "Вагнергейта" опубликуют 17 ноября

Об этом сообщил в Twitter основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс.

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«Должно быть завтра», – написал Хиггинс в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей.

Тот у себя на странице написал «буду ждать великих новостей с эпическим повествованием» (с англ. Will Await Grand News Epicly Recounted) – если прочитать первые буквы всех слов, получается «WAGNER».

Напомним, в Bellingcat сообщили в субботу, 13 ноября, что в начале следующей недели обнародуют свое расследование о спецоперации украинских спецслужб по захвату российских бойцов ЧВК «Вагнера».

Ранее Власти писали, что на фоне этой новости, Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала свой промежуточный отчет по операции с “вагнеровцами”

Источник:
Тэги: вагнеровцы, Вагнергейт, Bellingcat
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