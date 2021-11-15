В Сальвадоре построят первый в мире биткоин-город: в нем отменят налог и будут майнить крипту

В Сальвадоре планируют построить биткоин-город у подножия вулкана, где будут майнить криптовалюту и не будут платить подоходный налог.

Новый город будет иметь форму монеты



Об этом сообщило BBC. Для финансирования проекта планируют использовать биткоины.

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По словам президента страны Наиба Букеле, город будет представлять собой форму большой монеты, его возведут в юго-восточном районе Ла-Унион.

Для майнинга криптовалюты здесь собираются использовать геотермальную энергию вулкана Кончагуа.

По словам Букеле, в новом городе будут жилые и коммерческие районы, музеи, развлекательные заведения, бары, рестораны, аэропорт, порт и железная дорога.

Он также уточнил, что в городе не будет взиматься подоходный налог – только налог на добавленную стоимость (НДС).

Президент не назвал даты начала или завершения строительства города, но сказал, что, по его оценкам, большая часть общественной инфраструктуры обойдется примерно в 300000 биткоинов – это более $17 млрд.

В сентябре Сальвадор ввел виртуальную валюту в качестве законного платежного средства наряду с долларом США.

Ранее Власти писали, что Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство. Государство гарантирует мгновенную автоматическую конвертацию биткоина в американский доллар.

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Тэги: сальвадор, биткоин