НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:33 24 Ноября 2021 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

Бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу

Польскую границу пыталась штурмовать группа из более ста мигрантов при поддержке белорусских силовиков.

Польские пограничники отбили еще одну атаку мигрантов

Об этом в Twitter сообщила пограничная служба Польши. Очередную попытку прорыва удалось пресечь.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В сообщении отмечено, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

Мигранты снова пытались прорваться в Польшу

Мигранты снова пытались прорваться в Польшу

Ранее Власти писали, что в Беларуси госпитализировали из логистического центра «Брузги» на границе с Польшей около ста беженцев, в том числе с тяжелой формой COVID-19.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.11.2021 11:49
Ослепляли лазерами и оглушали петардами: белорусские силовики вместе с мигрантам штурмовали польскую границу
ТОР
16.11.2021 11:51
Беженцы пошли на штурм границы: их встретили водометы, газ и светошумовые гранаты. Видео, фото
ТОР
16.11.2021 10:40
Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

12:09 Украина

В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео

11:49 Украина

Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

10:09 Мир

Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

07:13 Мир

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Новости | NetGameSlots.com