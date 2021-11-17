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14:33 24 Ноября 2021 65 Комментарии
Бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу
Польскую границу пыталась штурмовать группа из более ста мигрантов при поддержке белорусских силовиков.
Польские пограничники отбили еще одну атаку мигрантов
Об этом в Twitter сообщила пограничная служба Польши. Очередную попытку прорыва удалось пресечь.
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В сообщении отмечено, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.
По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.
Ранее Власти писали, что в Беларуси госпитализировали из логистического центра «Брузги» на границе с Польшей около ста беженцев, в том числе с тяжелой формой COVID-19.
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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