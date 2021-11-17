Бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу

Польскую границу пыталась штурмовать группа из более ста мигрантов при поддержке белорусских силовиков.

Польские пограничники отбили еще одну атаку мигрантов



Об этом в Twitter сообщила пограничная служба Польши. Очередную попытку прорыва удалось пресечь.

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В сообщении отмечено, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты