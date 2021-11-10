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09:51 26 Ноября 2021 Просмотров 401   КомментариевКомментарии

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Новый штамм коронавируса может быть самым опасным из известных ныне

Об этом сообщило NPR. Ожидается, что штамм будет определен как «представляющий интерес».

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Вероятно, он будет называться «Ню», следующей греческой буквой в текущей схеме именования.

Вариант, в настоящее время обозначенный как B.1.1.529 имеет вдвое больше мутаций, чем вариант “Дельта”, который за лето стал доминирующим в большинстве стран мира.

Пока неясно, делают ли мутации этот вариант более заразным или он вызывает более тяжелое заболевание, но исследователи говорят, что большое количество мутаций в «белках-шипах» – центре иммунного ответа организма – может наделить его способностью проходить мимо защитных сил организма.

Несмотря на распространение этого варианта, количество случаев COVID-19 в Южной Африке по-прежнему значительно ниже всплеска “Дельта” ранее в этом году. Но цифры снова начинают расти.

Как сообщали Власти, ученые из Великобритании заявили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая «Дельту».

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Тэги: воз, covid-19
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