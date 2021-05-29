Глава Евросовета Мишель пообщался с Путиным, а потом с Зеленским: о чем договорились

Президент Европейского Совета Шарль Мишель пообщался с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. пообщался с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским

Шарль Мишель пообщался с Путиным, а потом с Зеленским



Как сообщил в Twitter сам Мишель, среди прочего он обсудил с Путиным ситуацию в Украине.

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«Я напомнил, что Россия несет ответственность за то, чтобы конфликт на востоке Украины был решен мирно», – написал Мишель.

Он также напомнил, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, находящимися близ Украины.

«ЕС пристально наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность», – написал глава Евросовета.

Затем Мишель позвонил Зеленскому и рассказал об общении с Путиным

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, собеседники обсудили развитие ситуации безопасности на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль границ.

Зеленский рассказал главе Евросовета об усилиях Украины для мирного урегулирования украинско-российского конфликта.

Результатом переговоров стала убежденность, что деэскалации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами. Участие в этом процессе готов принять и Евросоюз.

Стороны договорились координировать свои позиции по ситуации на востоке Украины и украинско-российской границе.

Как сообщали Власти, в четверг, 25 ноября, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины с Россией и заверила в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Шарль Мишель