Исправить ошибки 2019 года: Разумков решил участвовать в президентских выборах

Дмитрий Разумков объявил о своем участии в будущих президентских выборах.

Экс-спикер не собирается уходить из политики



Об этом политик сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24″.

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Бывший глава ВР Дмитрий Разумков заявил об участии в парламентских выборах, которые пройдут в 2023 году, а также в выборах президента, назначенные на 2024 год.

Такое заявление Разумков сделал в ответе на вопрос Савика Шустера о политических амбициях политика.

«Будут выборы – потом пойдем. Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, в следующих выборах я тоже приму участие… И в президентских и парламентских», — заявил Разумков.

Тем не менее все еще остается неясным, будет ли Дмитрий Разумков регистрировать на президентских выборах свою кандидатуру. И все же это первое заявления от экс-спикера, где он подтвердил свое участие в будущих избирательных процессах.

Как ранее сообщали Власти, Разумков опубликовал список нардепов «Разумной политики».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: выборы, Разумков