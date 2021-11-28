В Борисполе авиапогрузчик пробил обшивку самолета донецкого “Шахтера”

В аэропорту «Борисполь» самолет столкнулся погрузчиком.

Во время столкновения самолет находился на взлетной полосе



Об этом сообщил Telegram-канал »Киев Оперативный».

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В международном аэропорту «Борисполь» произошло ДТП – в самолет футбольной команды Донецкий «Шахтер» врезался авиапогрузчик.

Во время столкновения самолет находился на взлетной полосе. Виновник аварии на данный момент неизвестен.

В результате аварии самолет получил незначительные повреждения, однако, судя по всему некоторое время не сможет совершать полеты.

Как ранее сообщали Власти, в США самолет врезался в жилые дома – есть жертвы.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: самолет, борисполь, погрузчик