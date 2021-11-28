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14:58 29 Ноября 2021 0 Комментарии
В Борисполе авиапогрузчик пробил обшивку самолета донецкого “Шахтера”
В аэропорту «Борисполь» самолет столкнулся погрузчиком.
Во время столкновения самолет находился на взлетной полосе
Об этом сообщил Telegram-канал »Киев Оперативный».
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В международном аэропорту «Борисполь» произошло ДТП – в самолет футбольной команды Донецкий «Шахтер» врезался авиапогрузчик.
Во время столкновения самолет находился на взлетной полосе. Виновник аварии на данный момент неизвестен.
В результате аварии самолет получил незначительные повреждения, однако, судя по всему некоторое время не сможет совершать полеты.
Как ранее сообщали Власти, в США самолет врезался в жилые дома – есть жертвы.
Тэги: самолет, борисполь, погрузчик
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