Беги или умри: российские школьники массово травмируются в опасном челлендже

В России у подростков набирает популярность опасный челлендж – бросаться под колеса автомобилей.

Дети подвергают опасности свое здоровье и жизнь



Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Суть убийственной игры состоит в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед движущимся автомобилем.

“Удалось пробежать-получаешь адреналин, респекты от таких же школьников и иногда совместный банк из денег на завтраки. Ну, а если не вышло, то в лучшем случае ушиб, в худшем — вы и сами знаете”, — сказано в сообщении.

В России уже зафиксировано несколько случаев серьезного травмирования детей. Так, 15 октября школьника сбили в Зеленограде, 15 ноября — в Твери и 20 ноября — в Химках.

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Как сообщали Власти, в Украине среди подростков стремительно набирает популярность новый опасный челлендж из соцсети TikTok, в котором подростки добровольно подвергают себя опасности.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия