Первый случай в истории 9 созыва ВР: из «Слуги народа» публично вышел депутат

Нардеп Роман Соха заявил с трибуны Верховной Рады о выходе из фракции «Слуга народа».

Ромаг Соха раскритиковал Зеленского за невыполненные обещания



В своей речи он раскритиковал президента Владимира Зеленского за невыполненные обещания.

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Это первый такой самостоятельный выход из фракции «Слуга народа» за всю историю Рады 9 созыва. До того из фракции только исключали.

В 2019 году Соха был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Слуга Народа» по избирательному округу №75 (Запорожская область). Член Комитета по цифровой трансформации.

Член межфракционного обїединения Дмитрия Разумкова “Разумная политика”.

Как сообщали Власти, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в стсотав его межфракционного объединения «Разумная политика».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, слуга народа