Первый случай в истории 9 созыва ВР: из «Слуги народа» публично вышел депутат
Нардеп Роман Соха заявил с трибуны Верховной Рады о выходе из фракции «Слуга народа».
В своей речи он раскритиковал президента Владимира Зеленского за невыполненные обещания.
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Это первый такой самостоятельный выход из фракции «Слуга народа» за всю историю Рады 9 созыва. До того из фракции только исключали.
В 2019 году Соха был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Слуга Народа» по избирательному округу №75 (Запорожская область). Член Комитета по цифровой трансформации.
Член межфракционного обїединения Дмитрия Разумкова “Разумная политика”.
Как сообщали Власти, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в стсотав его межфракционного объединения «Разумная политика».