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14:00 01 Декабря 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

С 10 декабря в Украине больше не будет бесплатных пластиковых пакетов

В декабре в Украине запретят бесплатное распространение пластиковых пакетов.

На первом этапе закона пластиковые пакеты будет запрещено предоставлять бесплатно

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Уже 10 декабря в Украине начнут действовать первые ограничения предусмотренные законом «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины».

На первом этапе пластиковые пакеты будет запрещено предоставлять бесплатно в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг.

Ограничения не касаются биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для рыбных и мясных продуктов, а также сыпучих продуктов и льда.

В случае невыполнения новых правил, закон предусматривает административное наказание для нарушителей.

Цель ограничений – уменьшить количество накапливания пласти отходов из пластика.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути», — отметил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Чиновник привел в пример опыт Турции и Ирландии, где за первый год введения запрета на пластиковые пакеты их спрос уменьшился на 75% и 90% соответственно.

Руслан Стрелец также отметил, что использование многоразовых сумок или пакетов из биоразлагаемых материалов обойдется гораздо дешевле, чем покупка обычного пластикового пакета каждый раз на кассе.

На следующем этапе внедрения закона Украина ограничит обращение и производство одноразовой пластиковой продукции.

Как ранее сообщали Власти, в Украине введут официальные цены на бесплатные одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: закон, экология, пластик, пакеты
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