“Омикрон” стремительно распространяется в Африке
Количество случаев заражения новым штаммом коронавируса в Южной Африке почти удвоилось за день – с 4373 до 8561.
Об этом сообщает AP.
«Существует вероятность того, что мы действительно увидим удвоение или утроение случаев заболевания в течение недели», – сказала вирусолог Всемирной организации здравоохранения доктор Ники Гумеде-Моэлеци.
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Пока рано говорить с уверенностью, что рост числа новых случаев заражения вызван именно новым штаммом коронавируса, но, по мнению экспертов, это вполне возможно.
«Данные, которые у нас есть, все еще очень ограничены. Исследователи заняты изучением дополнительных характеристик этого штамма, одна из которых – повышенная передаваемость», – сказала вирусолог, добавив, что исследователям еще необходимо выяснить, будут ли имеющиеся вакцины эффективны против штамма «Омикрон».
«Омикрон» был обнаружен в пяти из девяти провинций ЮАР.
В ЮАР с населением 60 миллионов человек зарегистрировано более 2,9 миллиона случаев COVID-19.
Ранее Власти писали, что, по мнению ученых, новый штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить «Дельту» и быстро распространиться даже среди вакцинированного населения.