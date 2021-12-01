“Омикрон” стремительно распространяется в Африке

Количество случаев заражения новым штаммом коронавируса в Южной Африке почти удвоилось за день – с 4373 до 8561.

Люди в очереди на вакцинацию от COVID-19. Лоули, ЮАР.



Об этом сообщает AP.

«Существует вероятность того, что мы действительно увидим удвоение или утроение случаев заболевания в течение недели», – сказала вирусолог Всемирной организации здравоохранения доктор Ники Гумеде-Моэлеци.

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Пока рано говорить с уверенностью, что рост числа новых случаев заражения вызван именно новым штаммом коронавируса, но, по мнению экспертов, это вполне возможно.

«Данные, которые у нас есть, все еще очень ограничены. Исследователи заняты изучением дополнительных характеристик этого штамма, одна из которых – повышенная передаваемость», – сказала вирусолог, добавив, что исследователям еще необходимо выяснить, будут ли имеющиеся вакцины эффективны против штамма «Омикрон».

«Омикрон» был обнаружен в пяти из девяти провинций ЮАР.

В ЮАР с населением 60 миллионов человек зарегистрировано более 2,9 миллиона случаев COVID-19.

Ранее Власти писали, что, по мнению ученых, новый штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить «Дельту» и быстро распространиться даже среди вакцинированного населения.

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Тэги: Африка, коронавирус, штамм омикрон