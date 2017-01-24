Киев обогнал Москву по дороговизне жизни: опубликован рейтинг

Киев занял 88-е место, а Москва 96-е в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни, составленном Economist Intelligence Unit.

Киев вошел в ТОП-100 самых дорогих для жизни городов



Об этом сообщила DW. Рейтинг опубликовали 1 декабря. В его предыдущей версии столица Украины занимала 101 место.

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В формировании рейтинга учитывались данные о ценах за август и сентябрь в 173 крупнейших городах мира.

В отчете отметили, что стоимость жизни выросла в среднем на 3,5% в национальной валюте, что является самым быстрым уровнем инфляции за последние пять лет.

Самым дорогим для жизни стал израильский Тель-Авив, второе место заняли Париж и Сингапур.

Лидерство Тель-Авиваа в основном связано с укреплением шекеля по отношению к доллару и последовавшим за этим ростом цен на продукты питания и транспорт. В целом верхние строчки рейтинга по-прежнему занимают европейские и развитые азиатские города.

Наибольший рывок в рейтинге сделал иранский Тегеран, поднявшийся сразу с 79-й строчки на 29-ю. Такой скачок обусловлен санкциями США против Ирана, которые повлекли за собой дефицит и рост цен. С ноября 2020 года стоимость продуктовой корзины в Тегеране выросла на 42%.

Зато жизнь ощутимо подешевела в итальянском Риме, таиландском Бангкоке и перуанской Лиме. В итальянской столице это особенно заметно по стоимости продуктов и одежды.

Самым дешевым для жизни городом из рассматриваемых в отчете вновь стал сирийский Дамаск.

Ранее Власти писали, что Украина оказалась на предпоследнем месте в рейтинге пенсионных накоплений среди 89 стран.

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Тэги: Киев, рейтинг