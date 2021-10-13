НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:44 02 Декабря 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В Чернобыльской зоне задержали белоруса: что он там делал

Белорус незаконно проник в Чернобыльскую зону и заблудился зоне отчуждения.

Задержанный "турист"

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

28-летний гражданин Республики Беларусь официально прибыл в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. Незаконным путем ему удалось незамеченным пробраться в Чернобыльскую зону отчуждения.

Сегодня, 2 декабря он сам решил сдаться полиции, так как заблудился вблизи объекта ЗРЛС «Дуга» и не мог выбраться из зоны отчуждения.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол, ему придется оплатить штраф в размере от 20 до 30 налогооблагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее сообщали Власти, в зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ЧАЭС, зона отчуждения
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 20:07
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
ТОР
10.05.2021 20:30
В зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России
ТОР
14.12.2020 12:25
В Украине отмечают День ликвидаторов аварии ЧАЭС
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

20:36 Украина

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Ангелы или видеоредактор: в сети спорят о странном явлении над Почаевской Лаврой

12:32 Украина

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

11:35 Украина

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

Новости | NetGameSlots.com