В Чернобыльской зоне задержали белоруса: что он там делал

Белорус незаконно проник в Чернобыльскую зону и заблудился зоне отчуждения.

Задержанный "турист"



Об этом сообщает полиция Киевской области.

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28-летний гражданин Республики Беларусь официально прибыл в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. Незаконным путем ему удалось незамеченным пробраться в Чернобыльскую зону отчуждения.

Сегодня, 2 декабря он сам решил сдаться полиции, так как заблудился вблизи объекта ЗРЛС «Дуга» и не мог выбраться из зоны отчуждения.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол, ему придется оплатить штраф в размере от 20 до 30 налогооблагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее сообщали Власти, в зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ЧАЭС, зона отчуждения