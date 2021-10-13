В Чернобыльской зоне задержали белоруса: что он там делал
Белорус незаконно проник в Чернобыльскую зону и заблудился зоне отчуждения.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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28-летний гражданин Республики Беларусь официально прибыл в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. Незаконным путем ему удалось незамеченным пробраться в Чернобыльскую зону отчуждения.
Сегодня, 2 декабря он сам решил сдаться полиции, так как заблудился вблизи объекта ЗРЛС «Дуга» и не мог выбраться из зоны отчуждения.
В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол, ему придется оплатить штраф в размере от 20 до 30 налогооблагаемых минимумов доходов граждан.
Как ранее сообщали Власти, в зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России.