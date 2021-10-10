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19:15 03 Декабря 2021 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

В Австрии появится новый канцлер: что о нем известно

Правящая Австрийская народная партия (ÖVP) в пятницу назначила министра внутренних дел Карла Нехаммера главой партии. Он станет новым канцлером страны.

Карл Нехаммер стал министром внутренних дел в прошлом году.

Об этом сообщает DW.

Решение было принято на собрании высшего руководства партии в Вене. Теперь президент Австрии должен привести Нехаммера к присяге в качестве канцлера.

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Назначение Нехаммера произошло через день после того, как нынешний глава партии Себастьян Курц, замешанный в коррупционном скандале, заявил, что уходит с должности.

Нехаммер уже заявил, что хочет назначить министром иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, который занимал пост федерального канцлера после отставки Себастьяна Курца в течение 52 дней. Накануне он также ушел в отставку. Ранее Шалленберг также возглавлял МИД – таким образом, теперь он вернется на прежнюю должность.

Карл Нехаммер родился в Вене в 1972 году. Работал в Министерстве обороны Австрии. В 2007 году начал работать в штабе Австрийской народной партии. С 2016 года – генеральный секретарь Австрийской федерации служащих. С 2018 по 2020 год – генеральный секретарь Австрийской народной партии. С января 2020 года – министр внутренних дел Австрии. Он считается сторонником жесткой политики в отношении беженцев, был одним из антикризисных менеджеров во время пандемии COVID-19, отвечал за соблюдение запретов и ограничений.

Австрийская народная партия в настоящее время находится в коалиции с «зелеными». Представитель «зеленых» вице-канцлер Вернер Коглер в четверг положительно прокомментировал предстоящее назначение Нехаммера канцлером, заявив, что они смогут работать вместе.

Ранее Власти писали, что Себастьян Курц ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: министр внутренних дел, канцлер Австрии
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