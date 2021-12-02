Названа точная дата переговоров между Путиным и Байденом

Информацию о проведении разговора между российским и американским лидером подтвердителен правительства обеих стран.

Президенты обсудят сложившуюся ситуацию вокруг Украины



Разговор между президентами США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в ближайший вторник – 7 декабря.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Данная информация была официально подтверждена как в Белом доме, так и в Кремле.

Точное время разговора еще не выбрано, его определят президенты самостоятельно.

Президенты обсудят сложившуюся ситуацию вокруг Украины и ряд других вопросов.

Как ранее сообщали Власти, санкционное давление может привести Беларусь к потере государственности.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, США, переговоры, бйален