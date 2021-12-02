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19:59 04 Декабря 2021 0 Комментарии
Названа точная дата переговоров между Путиным и Байденом
Информацию о проведении разговора между российским и американским лидером подтвердителен правительства обеих стран.
Президенты обсудят сложившуюся ситуацию вокруг Украины
Разговор между президентами США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в ближайший вторник – 7 декабря.
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Данная информация была официально подтверждена как в Белом доме, так и в Кремле.
Точное время разговора еще не выбрано, его определят президенты самостоятельно.
Президенты обсудят сложившуюся ситуацию вокруг Украины и ряд других вопросов.
Как ранее сообщали Власти, санкционное давление может привести Беларусь к потере государственности.
Тэги: Россия, Путин, США, переговоры, бйален
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