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Главная » Мир » Общество
23:01 06 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пандемия COVID-19 не отступит, следующие волны будут более смертельными, – создательница AstraZeneca

Пандемия COVID-19, унесшая жизни более 5 млн человек во всем мире, далека от завершения, считает профессор Оксфордского университета Сара Гилберт.

Сара Гилберт - профессор вакцинологии в Оксфордском университете.

Об этом сообщает BBC News.

По мере роста опасений в связи с появлением нового штамма «Омикрон», обнаруженного в более чем 30 странах мира, профессор высказала мнение, что нынешняя пандемия COVID-19 далека от завершения, а следующая пандемия может быть еще более смертоносной.

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«По правде говоря, следующая может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и то, и другое одновременно», – сказал она.

По поводу нового штамма «Омикрон» профессор отметила, что мы «должны проявлять осторожность» и «принимать меры», чтобы замедлить его распространение.

Сара Гилберт – профессор вакцинологии в Оксфордском университете, где была разработана вакцина AstraZeneca, которая сейчас используется в 170 странах мира.

По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 263,5 млн человек, из них более 5,23 млн умерли.

Ранее Власти писали, что королева Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины AstraZeneca.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, пандемия, covid-19
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