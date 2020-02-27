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16:23 06 Декабря 2021 Просмотров 206   КомментариевКомментарии

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

В Виннице полиция остановила работу борделя, в котором работали девушки возрастом от 19 до 26 лет.

Организовала бизнес 30-летняя жительница другой области

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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3 декабря сотрудники миграционной полиции разоблачили работу борделя, который был замаскирован под массажный салон.

Организовала бизнес 30-летняя жительница другой области, какой именно – не сообщается.

Женщина составила график, согласно которому в заведении постоянно «трудились» 5-6 девушек. Работниц женщина выбирала из тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Услуги интимного характера стоили до 6000 грн в час.

Когда в «массажны салон» ворвались полицейские, в помещении находилось 6 девушек от 19 до 26 лет, а также четыре клиента.

В ходе обыска полицейские изъяли записные книжки с информацией о количестве клиентов и выручке. Также были изъяты деньги, полученные за предоставление сексуальных услуг, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, договора аренды помещения и другие вещественные доказательства.

В заведении постоянно "трудились" 5-6 девушек

За сутенерство организаторше грозит до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, один из крупнейших борделей Европы обанкротился из-за коронавируса.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: бордель, полиция, Винницкая область
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