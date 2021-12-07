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08:59 09 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

США не будут размещать свои войска в Украине, – Байден

Вопрос о размещении американских войск на территории Украины для предотвращения возможного вторжения России «не обсуждается».

У США есть обязательство защищать союзников. но на Украину оно не распространяется.

Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя итоги видеоконференции с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

«Это не обсуждается», – сказал Байден, отвечая на вопрос, будут ли войска США использоваться для предотвращения вторжения России в Украину.

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Он отметил, что США имеют обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

По словам президента США, он ясно дал понять Путину, что если Россия вторгнется в Украину, это будет иметь для России серьезные экономические последствия, и он уверен, что Путин его понял.

Выступая перед репортерами в Белом доме, Байден выразил надежду, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с представителями России и союзниками по НАТО для обсуждения «озабоченности Москвы по поводу расширения НАТО» и возможности «снижения напряжения вдоль восточного фронта».

Ранее Власти писали, что США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, войска, российское вторжение
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