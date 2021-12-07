США не будут размещать свои войска в Украине, – Байден
Вопрос о размещении американских войск на территории Украины для предотвращения возможного вторжения России «не обсуждается».
Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя итоги видеоконференции с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
«Это не обсуждается», – сказал Байден, отвечая на вопрос, будут ли войска США использоваться для предотвращения вторжения России в Украину.
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Он отметил, что США имеют обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.
По словам президента США, он ясно дал понять Путину, что если Россия вторгнется в Украину, это будет иметь для России серьезные экономические последствия, и он уверен, что Путин его понял.
Выступая перед репортерами в Белом доме, Байден выразил надежду, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с представителями России и союзниками по НАТО для обсуждения «озабоченности Москвы по поводу расширения НАТО» и возможности «снижения напряжения вдоль восточного фронта».
Ранее Власти писали, что США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.