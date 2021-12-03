Как получить тысячу за вакцинацию до конца года: Шмыгаль назвал условие
Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «еПоддержка» еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе «Дія» до 29 декабря.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмигаль. То же самое он рассказал и на заседании Кабмина 9 декабря.
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«Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, нужно подать заявку в «Дія» с 19 по 29 декабря этого года», – написал премьер.
он также сообщил, что правительство утвердило порядок предоставления 1000 гривен для всех вакцинированных в рамках инициативы президента.
Эта программа, по словам Шмыгаля, позволит поддержать бизнес, который больше всех ощутил последствия пандемии, и привлечь людей к вакцинации.
На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение «Дія». Украинцы смогут оформить виртуальные карты, разработанные специально для выплат.
Оформление карты «є Підтримка» бесплатно и без платы за обслуживание. Потратить 1000 грн можно будет на определенный список услуг.
Напомним, Власти рассказывали как сгенерировать COVID-сертификат и что делать, если он не подтягивается в «Дія».
Ранее Власти сообщали:
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Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.
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Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.
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Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.
- 8 декабря Зеленский подписал закон о выделении тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.