Всем сотрудникам Google раздадут по $1600: за что они получат деньги

Компания Google заявила, что в этом году предоставит дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру.

Офис Google на Манхэттене.



Об этом сообщает Reuters.

Всем сотрудникам, включая стажеров, дадут единовременную денежную премию в размере 1600 долларов США или эквивалентную сумму в национальной валюте.

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Эта выплата – дополнение к надбавке за работу на дому и бонусу за развитие компании.

Компания хочет поддержать своих сотрудников во время пандемии коронавируса. В марте внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за год, после чего компания объявила о предоставлении сотрудникам некоторых льгот, включая денежный бонус в размере 500 долларов США.

Предполагалось, что сотрудники Google вернутся работать в офисы с 10 января 2022 года. Однако потом от этих планов отказались из-за беспокойства по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон».

Власти писали, что Google отказалась возвращать сотрудников в офисы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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Тэги: Google, компании, бонус