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Главная » Украина » Общество
07:11 13 Декабря 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Жена Гогилашвили работает в одном кабинете с Зеленским, но зарплату получает в «Квартале 95″

Секретарь президента Украины Владимира Зеленского и жена замминистра МВД Александра Гогилашвили Мария Левченко не оформлена в Офисе главы государства и получает зарплату в “Квартале 95”.

Скандальная пара вместе с Зеленским

Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ.

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“В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит?”, – сказано в материале.

Журналисты не смогли найти деклараций Левченко, только ее мужа Гогилашвили, который в МВД за последний год заработал 800 тысяч.

В октябре он что-то продал автомобильной компании за полмиллиона, а затем у той же компании купил автомобиль по цене ниже рыночной.

“Но эта сделка в декларации заместителя министра внутренних дел не главное. Главное там то, что его жена получила зарплату не только в 2018 году, но и за 2020 год (та-да-да-дам!!!!) в студии «Квартал 95″, — написала журналистка издания Татьяна Николаенко.

По информации издания ZN.UA, рабочее место Левченко находится не за пределами кабинета главы государства, а непосредственно в нем.

“Соответственно, человек, которого даже не оформили в ОПУ, имел и имеет возможность присутствовать на всех стратегически важнейших совещаниях и переговорах президента Украины. В том числе и касающихся задержания “вагнеровцев”, – отметило издание.

Журналисты также напомнили о российском гражданстве ее мужа Александра Гогилашвили, который в последние дни стал героем новостей, где он унижает и оскорбляет рядовых полицейских.

Как ранее сообщали Власти, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить и возмущаться после остановки его автомобиля полицейскими.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что на инцидент с Гогилашвили может быть только одна реакция – отставка.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, квартал-95, офис президента
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