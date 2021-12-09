НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
23:22 14 Декабря 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Кремле осознали разрушительные для России последствия войны с Украиной – СМИ

В Кремле осознают, что риски, связанные с последствиями вторжения в Украину, могут привести к очень сильным потерям как в финансово-промышленной, так и в социально-экономической сферах.

Последствия вторжения в Украину бкдкт губительными для России

Об этом пишет “Матрица свободы”. Издание напомнило, что различные СМИ и аналитические центры продолжают отслеживать рост российских войск на границах с Украиной. Однако в экспертной среде все чаще звучат голоса о рисках, связанных с последствиями  возможного вторжения.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, российский военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко уверен, что вторжение России в Украину будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, и это, по его словам, очень хорошо понимает Путин.

Помимо международной изоляции, которую обещают Москве большинство западных стран,агрессия в отношении Украины отрицательно скажется на сфере финансов.

“Российские эксперты в области экономики, а также российская бизнес-элита всерьез остерегаются того, что США, заручившись поддержкой в Европе, смогут ввести дополнительные санкции по всему госдолгу, отраслевые ограничения для предприятий двойного назначения (например, в сфере транспортного машиностроения), для производителей высокотехнологичной продукции (например, компаний, производящих оборудование для энергетики или работающих в химической промышленности) и т.д”, – отметило издание.

Под таким мощным тиском санкций российская экономика понесет максимальные потери.

Финансово-экономический кризис затронет и социально-экономическую сферу.

Россия сначала столкнется с «ямой» падения реальной заработной платы, а затем и с ростом безработицы.  На фоне глубокой зимы и усиливающейся пандемии COVID-19 это будет серьезный удар по гражданам.

Таким образом, издание приходит к выводу, что Кремль осознает все риски, способные обрушиться на Россию после военной эскалации в отношении Украины.  И именно поэтому отрицает публикации западных СМИ о сосредоточении российских войск на украинских границах.

Как сообщали Власти, страны G-7 подготовили проект заявления в котором предупредили Россию, что она столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками нападет на Украину.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, Россия - страна агрессор
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.12.2021 01:21
Названы четыре сценария российской агрессии против Украины: реакция Запада будет разной
ТОР
04.12.2021 10:16
В наступлении на Украину Россия задействует 175 тысяч военных – разведка США
ТОР
01.12.2021 11:48
Зеленский рассказал, как остановить войну на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Новости | NetGameSlots.com