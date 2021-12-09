В Кремле осознали разрушительные для России последствия войны с Украиной – СМИ

В Кремле осознают, что риски, связанные с последствиями вторжения в Украину, могут привести к очень сильным потерям как в финансово-промышленной, так и в социально-экономической сферах.

Последствия вторжения в Украину бкдкт губительными для России



Об этом пишет “Матрица свободы”. Издание напомнило, что различные СМИ и аналитические центры продолжают отслеживать рост российских войск на границах с Украиной. Однако в экспертной среде все чаще звучат голоса о рисках, связанных с последствиями возможного вторжения.

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Так, российский военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко уверен, что вторжение России в Украину будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, и это, по его словам, очень хорошо понимает Путин.

Помимо международной изоляции, которую обещают Москве большинство западных стран,агрессия в отношении Украины отрицательно скажется на сфере финансов.

“Российские эксперты в области экономики, а также российская бизнес-элита всерьез остерегаются того, что США, заручившись поддержкой в Европе, смогут ввести дополнительные санкции по всему госдолгу, отраслевые ограничения для предприятий двойного назначения (например, в сфере транспортного машиностроения), для производителей высокотехнологичной продукции (например, компаний, производящих оборудование для энергетики или работающих в химической промышленности) и т.д”, – отметило издание.

Под таким мощным тиском санкций российская экономика понесет максимальные потери.

Финансово-экономический кризис затронет и социально-экономическую сферу.

Россия сначала столкнется с «ямой» падения реальной заработной платы, а затем и с ростом безработицы. На фоне глубокой зимы и усиливающейся пандемии COVID-19 это будет серьезный удар по гражданам.

Таким образом, издание приходит к выводу, что Кремль осознает все риски, способные обрушиться на Россию после военной эскалации в отношении Украины. И именно поэтому отрицает публикации западных СМИ о сосредоточении российских войск на украинских границах.

Как сообщали Власти, страны G-7 подготовили проект заявления в котором предупредили Россию, что она столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками нападет на Украину.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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